Брянцу Дмитрию Шпиленку Стивен Сигал вручил престижную премию

Документальный фильм «Нерка. Рыба красная» брянского фотографа и режиссера Дмитрия Шпиленка удостоилась Премии Российского географического общества. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Документальный фильм «Нерка. Рыба красная» брянского фотографа и режиссера Дмитрия Шпиленка удостоился Премии Российского географического общества. Церемония награждения состоялась в Москве 19 октября. Заслуженные награды победителями вручал известный киноактер Стивен Сигал, который уже два года является членом РГО, говорится на официальном сайте общества.

В 2021-м премиями отмечали в восьми номинациях. Работу уроженца Брянской области признали лучшим медиапроектом.

В документальном фильме «Нерка. Рыба красная» Дмитрий Шпиленок выступил режиссером и оператором-постановщиком. Картину он задумал снимать еще в 2007 году. Тогда же наш земляк отправился на Камчатку.

«Есть места на нашей планете, к которым невозможно относиться равнодушно. Для меня это Курильское озеро. Но я был настолько поражен масштабами местного браконьерства, что почти четыре года жизни в составе опергруппы посвятил борьбе с незаконным выловом рыбы. Этот опыт заставил на многое посмотреть другими глазами. Пришло понимание, что просто ловить браконьеров недостаточно, надо вести активную просветительскую работу. Сегодня мы получили Премию РГО за документальный фильм - значит, нас услышали и признали наше дело важным и нужным», - отметил на церемонии награждения Дмитрий Шпиленок.

СПРАВКА «КП»:

Фильм Дмитрия Шпиленка посвящен жизненному циклу рыбы нерки и удивительной природе Камчатки. По состоянию на декабрь 2020-го, картину посмотрели на 194 кинофестивалях в 44 странах. Фильм получил 63 награды профессиональных конкурсов. И это притом, что бюджет у фильма был весьма ограниченным.

Еще больше информации о фильме читайте здесь.

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