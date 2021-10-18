«Ситуация неоднозначная»: следователи об убийстве новорожденного в брянском Трубчевске

По факту совершенного убийства следователи завели уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

Молодая женщина родила младенца и закопала тело у себя во дворе. Резонансный случай в брянском городе Трубчевск в СУ СКР по региону назвали «неоднозначным и требующим детального разбирательства». Подробности совершенного убийства стали известны «Комсомольской правде» в Брянске».

По факту совершенного убийства следователи завели уголовное дело. Произошло это в пятницу, 15 октября. 21-летней жительнице Трубчевска инкриминируют статью «Убийство матерью новорожденного ребенка». В соответствии с законодательством фигурантке грозит до пяти лет колонии.

По предварительной информации, молодая женщина родила ребенка в конце сентября. Рожала самостоятельно, дома. Шел девятый месяц беременности. Позже она закопала тело родившегося ребенка на территории своего дома.

14 октября на месте происшествия работали правоохранители. Выехал к дому на Луначарского и прокурор Трубчевского района Владимир Портненко.

- В ходе осмотра тело новорожденного ребенка обнаружили в полиэтиленовом пакете на территории домовладения, - уточняют в пресс-службе облпрокуратуры. - Расследование совершенного преступления взяла на личный контроль прокуратура Брянской области.

В региональном СУ СКР «КП» уточнили, что в рамках уголовного дела назначены необходимые судебные экспертизы, сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

- Ситуация достаточно неоднозначная, нужно разбираться, - комментирует представитель Следственного комитета. - На данном этапе неизвестно, живым ли родился младенец, и каков его пол. Это можно будет сказать после производства судебно-медицинской экспертизы. К настоящему времени она не завершена.

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