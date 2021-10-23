В Брянске 50 лучших работников культуры получат премии по 30 тысяч рублей

Премию ежегодно будут присуждать лучшим сотрудникам учреждений культуры города Брянска. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске 50 работников сферы культуры и искусства получат премию 30 тысяч рублей. Список награжденных уже утвердили, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Эта премия ежегодная. Ее будут присуждать лучшим сотрудникам учреждений культуры города Брянска, учреждений дополнительного образования (детских школ искусств, хоровой, художественной школ), городских творческих коллективов.

В этом году подали 63 заявки. Премии распределили по номинациям. Восемь соискателей получат вознаграждение в номинации «Лучший руководитель». 15 премий отдали номинации «Профессионал». 20 - «Опора и поддержка». Их получат опытные педагоги и сотрудники учреждений культуры, воспитавшие не одно поколение ребят и передавшие свой опыт молодым коллегам. Семь денежных поощрений получат те, кто только начинают свой путь в этой сфере, в номинации «Перспектива». Это конкурсанты в возрасте до 30 лет, трудовой стаж которых не превышает 7 лет. Всего премию в размере тридцать тысяч рублей получат пятьдесят человек.

- С 2011 года эта мера поддержки является стимулом и мотивацией для работников сферы культуры и искусства работать с еще большей отдачей на благо города, - говорят в горсовете.

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