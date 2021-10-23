Нерабочие дни в Брянской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Фото: Виктор Гусейнов.

В Брянской области с 30 октября по 7 ноября ввели ряд ограничений. Приостанавливают деятельность ряда сфер. Внесли соответствующие изменения в постановление областного правительства «О введении режима повышенной готовности на территории».

- В эти дни не будут работать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары. Закусочные и другие предприятия общественного питания. В том числе в парках культуры и отдыха.

- Закроют и объекты розничной торговли. Исключения составят аптеки и аптечные пункты, объекты, реализующие продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

- Приостановят также и работу организаций. ИП, бытовые услуги за исключением обслуживания без посещения гражданами таких предприятий.

- Останавливают деятельность салоны красоты, косметические салоны, СПА, массажные салоны, солярии, бани и сауны.

- Не будут работать физкультурно-оздоровительных комплексы, фитнес-клубыв, бассейны, цирк, бары, дискотеки, караоке и кальянные. Отменят концерты и выставки.

- Закроют театры и кинотеатры. Детские игровые комнаты, деттские развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания тоже под запретом. Не будут работать и МФЦ.

- При этом не запрещают обслуживание навынос, доставку заказов, работу общепита в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения при условии отсутствия доступа в помещения граждан, не проживающих в них, работа общепита (столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками.

- Устанавливают каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих на территории Брянской области дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку. При этом в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, обеспечивается работа дежурных групп.

- Приостанавливают предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Брянской области и государственных учреждений Брянской области (в том числе много-функциональных центров предоставления государственных услуг на территории Брянской области), за исключением государственных услуг: по государственной регистрации брака, если дата государственной регистрации назначена в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года и ее невозможно перенести на иную дату. Государственная регистрация брака в указанный период проводится с количеством участников до 10 чело-век, включая сотрудников органа ЗАГС, и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); по государственной регистрации рождения;по государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года; по государственной регистрации смерти. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, можно будет получить исключительно в электронном виде.

- Ограничения не распространяются на федеральные учреждения культуры и здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории Брянской области.

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