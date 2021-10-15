Назвали причину массового заболевание детей брянской гимназии №3

Фото: официальный сайт брянской гимназии №3.

Причиной массового заболевание детей Брянской гимназии №3 назвали кишечную инфекцию. В пятницу, 15 октября, ситуацию прокомментировала исполняющая обязанности заместителя губернатора Татьяна Кулешова, сообщают «Брянские новости».

Предполагали, что дети могли пострадать от ротавирусной или кишечной инфекции. Догадки подтвердились. В тот день, 1 октября, к медработнику учреждения обращались дети. Они жаловались на тошноту, боли в животе и рвоту.

С 1 по 4 октября за медицинская помощь понадобилась 105 гимназистам. Также пострадали трое сотрудников пищеблока.

У части обратившихся обнаружили острую кишечную инфекцию. В четырех случаях заболевание протекало «в среднетяжёлой клинической форме», в 101 - в легкой.

Лабораторные исследования выявили РНК Norovirus 2 генотипа у 43 учеников и троих сотрудников пищеблока. Сейчас всех выписали в удовлетворительном состоянии, а занятия возобновили.

- Классные руководители еще раз объяснили ребятам, что нужно тщательно мыть руки после посещения туалетов и перед приёмом пищи, - сказала Татьяна Кулешова. - . Родители тоже должны периодически напоминать своим детям о простейших правилах гигиены.

Напомним, массовое отравление учеников произошло 1 октября. По требованию прокурора области Александра Войтовича в образовательном учреждении начали проверку. В СУ СКР по Брянской области завели уголовное дело. В образовательном учреждении вводили карантин.

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