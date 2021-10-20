Брянский «Народный участковый-2021» Ольга Холдаенко: «В полицию - по стопам отца и брата»

Пять лет Ольга Холдаенко проработала следователем. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области выбрали лучшего участкового. Лучшей оказалась старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по Брянску, капитан полиции Ольга Холдаенко. В онлайн-голосовании победительница набрала 46 процентов голосов и со значительным отрывом обогнала других 11 участников конкурса. Именно ей выпала честь представлять наш регион на федеральном этапе конкурса.

- Меня судьба очень щедро наградила, подарив моих родных, друзей, коллег по работе, - делится эмоциями Ольга. - Благодарю всех, кто меня поддерживал в период голосования и будет поддерживать на заключительном этапе конкурса. Вы - моя опора и крепость! Эта победа - ваша!

Финал конкурса «Народный участковый-2021» состоится с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на сайте «Комсомольской правды». Победителей наградят 17 ноября - в канун профессионального праздника участковых уполномоченных полиции.

Раскрыла 17 преступлений

Капитан Холдаенко служит в полиции восемь лет. На ее административном участке в Советском районе Брянска находятся 19 многоквартирных и 60 частных домов.

За девять месяцев этого года старший участковый уполномоченный Ольга Холдаенко раскрыла 17 преступлений, совершенных в сфере миграции. Это самый высокий показатель по области в «личном зачете».

Ольга Холдаенко родилась в Брянске. В полицию ее привел пример отца Олега Асташина, который работал в отделе собственной безопасности областного УМВД. Службу он закончил в звании майора. К сожалению, отец Ольги рано ушел из жизни - в 45 лет. Также в полиции служил и родной старший брат Андрей. Он несколько лет проработал в органах внутренних дел. Мама – Галина Сергеевна, ветеран труда. Она всю жизнь проработала инженером в транспортной компании.

В полицию ее привел пример отца Олега Асташина, который работал в отделе собственной безопасности областного УМВД. Фото: из семейного архива Ольги Холдаенко.

Муж Ольги также в прошлом полицейский. Он во всем поддерживает жену: и в служебных вопросах, и в творчестве при подготовке к конкурсу «Народный участковый-2021».

- Выбор профессии передо мной не стоял, - говорит Ольга. - После окончания средней школы я поступила на очное отделение Брянского филиала Московского университета МВД России, по окончании которого получила специальность «юриспруденция». Наработав навыки и закрепив полученные в вузе знания, спустя несколько лет, пришла на службу в органы внутренних дел, в Следственное управление УМВД России по Брянску.

В прошлом - следователь

Пять лет Ольга Холдаенко проработала следователем. Она признается, что до сих пор любит изучать юридическую литературу, знакомиться с изменениями в современном законодательстве.

На должность старшего участкового уполномоченного отдела по обслуживанию территории Советского района города Брянска ее перевели в 2018 году. За Ольгой закрепили участок – улица Набережная и прилегающий жилой массив.

- С жителями территории обслуживания быстро удалось найти общий язык, - рассказывает победительница. – В микрорайоне уже много лет живут постоянные граждане. Со студентами удалось познакомиться на их занятиях. В учебных заведениях я провожу с молодежью профилактические беседы.

С жителями территории обслуживания быстро удалось найти общий язык. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Главными профессиональными качествами участкового Ольга считает коммуникабельность, профессиональную грамотность и умение оперативно принять выверенное решение. Последнее ей помогает при исполнении служебных обязанностей. А самая большая награда – это, конечно, слова благодарности от граждан и их доверие.

В службе комфортно

Ольге неоднократно предлагали перевод в другие подразделения органов внутренних дел, замещение вышестоящих должностей, но она не соглашалась.

- Мне комфортно в моей службе, – признается она. – Каждый должен занимать свое место, и я, по-моему, занимаю свое. А еще мне нравится претворять в жизнь навыки, полученные в следственном управлении в части сбора доказательственной базы и ее закрепления.

Плюс ко всему, капитан полиции Ольга Холдаенко помогает малоимущим и многодетным семьям, проживающим на ее участке. У нее множество поощрений от руководства.

- Жители мне доверяют, каждому из них я готова прийти на помощь в любое время суток, - говорит участковый и признается, что никогда не жалела о выборе профессии.

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