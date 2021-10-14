Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 315 жителей региона, выздоровели 243 пациента, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5828 ПЦР-теста.

В целом у 69355 человек подтвердили коронавирус, вылечились 632444 жителья области, умерли 1614 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 857006.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 164 новых случаев Трубчевском. В Карачевском районе выявили 13 ковид-пациентов, в Выгоничском и Почепском – по 11, в Навлинском – 10. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний больной. Для региона он стал 106-м с начала пандемии.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 октября 2021 года:

— Брянск – 26199 (+164)

— Брянский район – 7179 (+47)

— Дятьковский район – 3234 (+6)

— Карачевский район – 2346 (+13)

— Клинцы – 2306

— Стародубский район – 1898 (+1)

— Новозыбков – 1856

— Трубчевский район – 1903 (+20)

— Навлинский район – 1729 (+10)

— Жуковский район – 1541 (+1)

— Выгоничский район – 1539 (+11)

— Унечский район – 1514 (+4)

— Брасовский район – 1386 (+4)

— Комаричский район – 1249 (+7)

— Почепский район – 1240 (+11)

— Мглинский район – 1072 (+1)

— Климовский район – 1085

— Клетнянский район – 1014

— Погарский район – 995 (+1)

— Фокино – 1067 (+1)

— Дубровский район – 914 (+8)

— Сельцо – 885 (+2)

— Клинцовский район – 773

— Суземский район – 759

— Злынковский район – 656

— Суражский район – 637 (+1)

— Гордеевский район – 632 (+1)

— Красногорский район – 542

— Севский район – 473

— Жирятинский район – 290

— Рогнединский район – 172

— Иногородние – 106 (+1).

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