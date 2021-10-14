Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 315 жителей региона, выздоровели 243 пациента, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5828 ПЦР-теста.
В целом у 69355 человек подтвердили коронавирус, вылечились 632444 жителья области, умерли 1614 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 857006.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 164 новых случаев Трубчевском. В Карачевском районе выявили 13 ковид-пациентов, в Выгоничском и Почепском – по 11, в Навлинском – 10. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний больной. Для региона он стал 106-м с начала пандемии.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 октября 2021 года:
— Брянск – 26199 (+164)
— Брянский район – 7179 (+47)
— Дятьковский район – 3234 (+6)
— Карачевский район – 2346 (+13)
— Клинцы – 2306
— Стародубский район – 1898 (+1)
— Новозыбков – 1856
— Трубчевский район – 1903 (+20)
— Навлинский район – 1729 (+10)
— Жуковский район – 1541 (+1)
— Выгоничский район – 1539 (+11)
— Унечский район – 1514 (+4)
— Брасовский район – 1386 (+4)
— Комаричский район – 1249 (+7)
— Почепский район – 1240 (+11)
— Мглинский район – 1072 (+1)
— Климовский район – 1085
— Клетнянский район – 1014
— Погарский район – 995 (+1)
— Фокино – 1067 (+1)
— Дубровский район – 914 (+8)
— Сельцо – 885 (+2)
— Клинцовский район – 773
— Суземский район – 759
— Злынковский район – 656
— Суражский район – 637 (+1)
— Гордеевский район – 632 (+1)
— Красногорский район – 542
— Севский район – 473
— Жирятинский район – 290
— Рогнединский район – 172
— Иногородние – 106 (+1).
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