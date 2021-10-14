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Общество14 октября 2021 11:40

Брянских артистов покажут на Первом канале

Проведут программу Анастасия и Захар Заволокины
Надежда ПЕТРУНИНА
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Программа посвящена самобытным музыкальным талантам России.

Программа посвящена самобытным музыкальным талантам России.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянские самобытные артисты выступят в музыкальной передаче Первого канала «Играй гармонь, любимая». 7, 24 и 31 октября в 6.55 покажут программу, съемки которой прошли в селе Алешенка Навлинского района и в самом Брянске. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

- В ближайшие три воскресенья - 7, 24 и 31 октября - на Первом телеканале в передаче «Играй, гармонь любимая!» будут показаны сюжеты, снятые в начале июня в Брянской области, -говорят в правительстве Брянской области.- Программа посвящена самобытным музыкальным талантам России.

Проведут передачу с участием десятков коллективов и солистов со всей Брянщины Анастасия и Захар Заволокины.

Возрастное ограничение: 6+

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