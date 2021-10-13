Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 310 жителей региона, выздоровели 229 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5412 ПЦР-теста.

В целом у 69040 человек подтвердили коронавирус, вылечились 63201 житель области, умерли 1601 пациент. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 851178.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 137 новых случаев коронавируса. 49 новых случаев заболевания зафиксировали в Брянском районе, 17 – в Фокино. В Клинцах выявили 16 ковид-пациентов, в Комаричском районе – 10. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 октября 2021 года:

— Брянск – 26199 (+137)

— Брянский район – 7132 (+49)

— Дятьковский район – 3228 (+5)

— Карачевский район – 2333 (+5)

— Клинцы – 2306 (+16)

— Стародубский район – 1897

— Новозыбков – 1856 (+3)

— Трубчевский район – 1883 (+3)

— Навлинский район – 1719 (+3)

— Жуковский район – 1540

— Выгоничский район – 1528 (+8)

— Унечский район – 1510

— Брасовский район – 1382 (+6)

— Комаричский район – 1242 (+10)

— Почепский район – 1229 (+2)

— Мглинский район – 1071

— Климовский район – 1085

— Клетнянский район – 1014 (+7)

— Погарский район – 994 (+3)

— Фокино – 1066 (+17)

— Дубровский район – 906 (+5)

— Сельцо – 883 (+3)

— Клинцовский район – 773 (+9)

— Суземский район – 759 (+1)

— Злынковский район – 656 (+3)

— Суражский район – 636

— Гордеевский район – 631 (+4)

— Красногорский район – 542 (+3)

— Севский район – 473

— Жирятинский район – 290 (+7)

— Рогнединский район – 172 (+1)

— Иногородние – 105 .

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