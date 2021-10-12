Фото: официальный сайт БГУ.

Брянск посетил автор школьных учебников по математике Александр Мордкович. На базе Брянского государственного университета имени Ивана Петровского прошел 40-й международный научный семинар по обучению математике.

Мастер-класс показал Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Президента в области образования, автор линейки учебников по алгебре, алгебре и началам анализа для учащихся 7-11 классов Александр Мордкович и заведующая Лабораторией математики службы продвижения «БИНОМ. Лаборатория знаний», кандидата педагогических наук, доцента, член-корреспондент Международной академии научного педагогического образования Елена Мардахаева.

Обсуждали развитие общего и профессионального математического образования в национальных и педагогических вузах. В нем приняли также участие учителя математики и информатики общеобразовательных организаций Брянской области и студенты физико-математического факультета.

- В содержании достаточно длительной и весьма насыщенной встречи Александр Григорьевич выделил главные аспекты своей авторской концепции учебников, - сообщают на сайте БГУ. – В них входят: обоснованное сочетание образного и понятийного мышления учащихся, приоритет функциональной линии в изложении учебного материала, широкое использование математических моделей, бережное и последовательное формирование фундаментальных понятий алгебры, алгебры и начал анализа.

Очно - дистанционный формат мастер-класса дал возможность поучаствовать в нем не только педагогам брянских школ, но и из других регионов Российской Федерации: Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Ленинградской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Челябинской областей, Пермского края, Республики Татарстан.

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