Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 303 жителя региона, выздоровели 166 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2374 ПЦР-теста.
В целом у 68730 человек подтвердили коронавирус, вылечились 62972 жителя области, умерли 1589 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 845766.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 160 новых случая коронавируса. 28 новых случаев заболевания зафиксировали в Брянском районе, 25 – в Унечском. В Почепском районе выявили 16 ковид-пациентов, в Трубчевском районе -14, в Стародубском районе -11. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 октября 2021 года:
— Брянск – 26062 (+160)
— Брянский район – 7083 (+28)
— Дятьковский район – 3223 (+2)
— Карачевский район – 2328 (+7)
— Клинцы – 2290 (+3)
— Стародубский район – 1897 (+11)
— Новозыбков – 1853 (+6)
— Трубчевский район – 1880 (+14)
— Навлинский район – 1716
— Жуковский район – 1540 (+1)
— Выгоничский район – 1520
— Унечский район – 1510 (+25)
— Брасовский район – 1376
— Комаричский район – 1232
— Почепский район – 1227 (+16)
— Мглинский район – 1071 (+1)
— Климовский район – 1085
— Клетнянский район – 1007 (+1)
— Погарский район – 991 (+4)
— Фокино – 1049 (+6)
— Дубровский район – 901
— Сельцо – 880
— Клинцовский район – 764 (+1)
— Суземский район – 758 (+8)
— Злынковский район – 653 (+4)
— Суражский район – 636 (+1)
— Гордеевский район – 627
— Красногорский район – 539
— Севский район – 473 (+4)
— Жирятинский район – 283
— Рогнединский район – 171
— Иногородние – 105 .
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