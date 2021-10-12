Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 303 жителя региона, выздоровели 166 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2374 ПЦР-теста.

В целом у 68730 человек подтвердили коронавирус, вылечились 62972 жителя области, умерли 1589 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 845766.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 160 новых случая коронавируса. 28 новых случаев заболевания зафиксировали в Брянском районе, 25 – в Унечском. В Почепском районе выявили 16 ковид-пациентов, в Трубчевском районе -14, в Стародубском районе -11. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 октября 2021 года:

— Брянск – 26062 (+160)

— Брянский район – 7083 (+28)

— Дятьковский район – 3223 (+2)

— Карачевский район – 2328 (+7)

— Клинцы – 2290 (+3)

— Стародубский район – 1897 (+11)

— Новозыбков – 1853 (+6)

— Трубчевский район – 1880 (+14)

— Навлинский район – 1716

— Жуковский район – 1540 (+1)

— Выгоничский район – 1520

— Унечский район – 1510 (+25)

— Брасовский район – 1376

— Комаричский район – 1232

— Почепский район – 1227 (+16)

— Мглинский район – 1071 (+1)

— Климовский район – 1085

— Клетнянский район – 1007 (+1)

— Погарский район – 991 (+4)

— Фокино – 1049 (+6)

— Дубровский район – 901

— Сельцо – 880

— Клинцовский район – 764 (+1)

— Суземский район – 758 (+8)

— Злынковский район – 653 (+4)

— Суражский район – 636 (+1)

— Гордеевский район – 627

— Красногорский район – 539

— Севский район – 473 (+4)

— Жирятинский район – 283

— Рогнединский район – 171

— Иногородние – 105 .

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».