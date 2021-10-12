В Брянске с приобретением новых троллейбусов начнут набирать водителей

Машины будут приобретать в несколько этапов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянской области выделили 3,6 миллиардов рублей на реализацию четырех проектов. 1,99 миллиарда рублей из этих денег направят на возрождение троллейбусного сообщения. Реализация проекта рассчитана на 2022 – 2023 годы. С его помощью смогут увеличить в 2,5 раза число перевезенных пассажиров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Проект включает в себя полную модернизацию троллейбусного сообщения в городе, - говорят в мэрии. - Будет проведена реконструкция инфраструктуры: заменят контактную сеть, опоры, тяговые подстанции, депо предприятия. Ну и конечно закупят новые троллейбусы — в общей сложности 100 единиц. Машины будут приобретаться в несколько этапов, но планируется, что 2/3 подвижного состава закупят уже в следующем году.

Уже ведут предварительные переговоры с возможными поставщиками. Кстати, в ноябре один из них — Уфимский трамвайно-троллейбусный завод предоставит БТУ опытный образец троллейбуса «Горожанин», который месяц будет работать в Брянске.

Решают и кадровый вопрос. С приобретением новых троллейбусов начнут набирать водителей. Сейчас отдел по транспорту и троллейбусное управление ведут совместную работу с Центром занятости по созданию курсов обучения водителей троллейбусов, которые помогут привлечь на предприятие молодые кадры.

Сейчас троллейбусный парк состоит из 93 машин, из которых 87 имеют 100 процентный износ. Общий процент износа — 99,4процента. Последний раз новые троллейбусы покупали в 2015 году, тогда было приобрели три машины. По будням на маршрутах работают 58 троллейбусов, в выходные 28. За 9 месяцев этого года они перевезли 3,4 тысячи человек.

На данный момент в Брянском троллейбусном управлении трудятся 417 человек, из них 117 водителей троллейбуса. Средняя заработная плата работников составляет 24 тысячи 726 рублей, водителей троллейбуса — 30 тысяч 557 рублей. В ходе реализации инвестпроекта планируют увеличить зарплату сотрудникам предприятия до уровня среднеотраслевой. Напомним, что средняя зарплата водителя автобусного предприятия составляет 46 тысяч 751 рублей.

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