В Брянске на улице Флотской построят дороги и ливневку

Фото: микрорайон "Десноград", vk.com.

В Брянске в микрорайоне «Десноград» по улице Флотской планируют построить улично-дорожную сеть и ливневую канализацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Предварительная стоимость объектов инфраструктуры микрорайона составит 1 миллиард 210 миллионов рублей. На улично-дорожную сеть направят 880 миллионов рублей. Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями обойдется в 330 миллионов рублей.

С 2022 по 2028 годы здесь планируют ввод в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья и создать на этапе строительства 570 рабочих мест. При этом застройщики в возведение многоэтажек вложат 25 миллиардов 463 миллиона рублей. Руководители региона предполагают, что с 2022 по 2036 годы объем поступления налогов в бюджет составит 243 миллиона рублей.

Всего Брянщина получит 3,6 миллиарда рублей из бюджетных кредитов. Эти деньги потратят на строительство дорог, жилья, детских садов в поселках Свень и Мичуринский, обновление троллейбусного парка и развитие троллейбусного сообщения в Брянске.

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