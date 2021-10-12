Цифровизация и кредитный бум

Фото: Павел Жданов, РБК.

Банк Уралсиб провел пресс-конференцию в формате онлайн. Конференция была посвящена банковской рознице и прошла на площадке РБК. На вопросы журналистов ответил заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса Уралсиба Станислав Тывес.

Как менялись в пандемию клиентские предпочтения, какие тренды складывались на банковском розничном рынке в 2020-2021 годах, и как банки отвечают на вызовы нового времени, читайте в нашем материале.

Фото: Павел Жданов, РБК.

Цифровизация

Переломным годом для многих, в том числе и для банковского сектора, стал 2020-й. Из-за пандемии всем пришлось менять подход к обслуживанию, оперативно переходить на удаленные каналы и цифровые сервисы.

Развитием цифровых каналов обслуживания в последние годы так или иначе занимались все банки, но пандемийный 2020 год придал этому процессу большое ускорение. При этом, если раньше участники рынка в основном фокусировались на возможности онлайн-оформления потребительских кредитов (в Банке Уралсиб, например, такая возможность предоставляется с 2016 года, и сегодня 30% всех потребкредитов здесь), то сейчас по направлениям курьерской доставки карточек, дистанционного оформления накопительных счетов, дебетовых карт банки сделали колоссальный рывок.

Фото: Павел Жданов, РБК.

Для получения многих банковских услуг теперь не нужен офис. Так, банковскую карту привезет курьер. В мае 2020 года в банке запустили новую дебетовую карту «Прибыль» с процентами на остаток и кешбэком за покупки, а также возможностью заказа онлайн и курьерской доставки. Формат предсказуемо оказался востребован – более половины карт заказывается онлайн на сайте банка, а большая их часть доставляется с помощью курьерской доставки.

Еще один пример – онлайн-сервисы для дистанционной покупки квартиры в ипотеку.

– Сегодня в Банке Уралсиб клиент может купить квартиру в ипотеку у застройщика и полностью провести сделку удаленно. Подписание сделки и регистрация происходят удаленно, в итоге – меньше документооборота, меньше бюрократии, легче процессы, дешевле, и для клиента в итоге выгоднее, – отмечает Станислав Тывес. – Правда, большинство клиентов пока все же предпочитают традиционные визиты в банк, но это вопрос времени.

Фото: Павел Жданов, РБК.

Кредиты

2021 год ознаменовался резким ростом кредитных портфелей. Банк Уралсиб демонстрирует рекордные цифры по выданным кредитам, причем по всем видам продуктов. Это и потребительское кредитование, и ипотека, и автокредитование.

– Это общероссийская тенденция, – комментирует Станислав Тывес. – Люди поняли, что коронавирус с нами надолго, но такого жесткого локдауна уже не будет. Нужно возвращаться к привычной жизни, закрывать текущие потребности: улучшать жилищные условия, делать ремонты, покупать автомобили, развивать бизнес. Все это зачастую требует кредитной поддержки.

Плюс программа льготной ипотеки, безусловно, способствовала активному росту количества сделок. Активный рост кредитования можно назвать ключевым трендом 2021 года.

По небольшим потребительским кредитам, до 600 тысяч рублей, Банк Уралсиб старается максимально упростить жизнь заемщику. Взять такой кредит в отделении можно только по паспорту.

Пользуются спросом и кредитные карты. И в отличие от потребительского кредита, которые берут для разовой инвестиции, крупной покупки, карты используют для ежедневных трат. Банки стимулируют своих клиентов пользоваться картами для безналичных платежей, предоставляя по ним различные бонусы, кешбэки, большие льготные периоды. Станислав Тывес отметил возросшую финансовую грамотность россиян: если раньше клиенты использовали кредитную карту просто как кошелек, снимая деньги в банкомате, то сейчас ситуация изменилась – пользователи активно используют карты для покупок, пользуясь бонусными программами банка и получая кешбэки.

Кредитная политика

Коронавирус внес свои коррективы в кредитную политику Банка Уралсиб. В марте и апреле 2020 года и банки, и их клиенты не были уверены в ближайшем будущем. Кредиторы с осторожностью относились к одобрению кредитов, кредитная политика сильно ужесточилась.

– Опасения во многом оказались напрасными, – говорит Станислав Тывес. – В активную стадию пандемии число заявок на реструктуризацию увеличилось в разы: от 30-40 в день до 800-1000. Но в дефолт ушли только 10% из них. Хотя в допандемийный период эта цифра достигала 20%. Только по государственным программам Уралсиб реструктуризировал больше 2900 кредитов на сумму порядка 2 млрд рублей, плюс собственные программы. Из этого реструктуризированного портфеля уже порядка 25% клиентов на данный момент долги перед банком погасили. Это объясняется тем, что многие в то время просто перестраховались, благо государство дало такую возможность. Конечно, клиенты опасались и просто предпочли сформировать для себя эту подушку безопасности, но потом поняли, что все не так плохо, как могло быть, и начали досрочно гасить кредиты.

Уже в конце 2020 года – начале 2021-го в Банке Уралсиб отмечали смягчение кредитной политики, уменьшение рисков кредитования. Это отразилось и на количестве выданных займов. Настоящий бум пережили ипотека и автокредитование – во многом благодаря поддержке льготных программ.

Фото: Павел Жданов, РБК.

Сбережения

На фоне роста ключевой ставки ЦБ на рынке наблюдается активный переток депозитов в иные накопительные инструменты. Это, в том числе, классические банковские инструменты, накопительные счета, дебетовые карты с ежедневным начислением процентов на остаток по карте.

– Переток средств в накопительные счета и карты довольно логичен, потому что, когда ставка идет вниз, люди пытаются фиксировать ставкой по вкладу это падение, а когда ставка идет вверх – лучше держать деньги на коротких инструментах. Так, наш ключевой продукт, который мы сейчас всячески развиваем и делаем более удобным для клиента, – это карта «Прибыль». Ставка процентов на остаток по этой карте сравнима с лучшими депозитными предложениями на рынке, – говорит топ-менеджер Уралсиба.

Есть интерес и к инвестиционным продуктам – наблюдался очень серьезный переток с депозитов на брокерские счета, в акции, облигации, даже в более сложные инструменты. И в дальнейшем эта тенденция, по мнению Станислава Тывеса, будет только развиваться. Но здесь надо помнить, что потенциальная дополнительная доходность сопряжена и с более высокими рисками.

Онлайн и офлайн

Сейчас банки конкурируют между собой по уровню сервисов, а не ценовой политики. Цены на банковские услуги у всех примерно одинаковые. Главный конкурентный фактор – качество сервиса.

– Банковский сектор будет развиваться по пути цифровизации и улучшения клиентского пути. Конкурировать банки будут не только за счет цены, но – в большей степени – за счет качества процессов. Ценовая война сохранится, но она уходит на второй план. Сейчас идет борьба буквально за то, сколько кнопок надо нажать в банковских приложениях. И чем меньше манипуляций, тем больше вероятность, что клиент к тебе вернется. На первый план выходит качество сервисов, в том числе цифровых, кастомизация, удобство и профессионализм в консультациях банкиров. Это в будущем, главным образом, и будет определять конкурентные преимущества, – отметил банкир.

Поэтому банки постепенно удаляются из физического присутствия, сокращают свою офисную сеть. Но полностью банковские сети не исчезнут, часть отделений сохранится, хотя и поменяет формат. Они превратятся в своеобразные консультационные центры, куда люди будут приходить, чтобы обсудить с профессионалом серьезные вопросы – брать ли сейчас ипотеку, в какие инструменты инвестировать и т.д. А все стандартные продукты – дебетовые карты, кредитные карты, потребительские кредиты – максимально будут уходить в цифровой формат.

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