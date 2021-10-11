Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 299 жителей региона, выздоровели 119 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2743 ПЦР-теста.

В целом у 68427 человек подтвердили коронавирус, вылечились 62806 жителей области, умерли 1577 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 843392.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 154 новых случая коронавируса. 45 новых случаев заболевания зафиксировали в Брянском районе, 32 – в Дятьковском. Также в условный топ-5 минувшего дня вошли Клинцы и Выгоничский район. Там выявили 13 и 10 новых ковид-положительных соответственно. Всего опасная инфекция «всплыла» в 16 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнил 105-й с начала пандемии иногородний заболевший.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 октября 2021 года:

— Брянск – 25902 (+154)

— Брянский район – 7055 (+45)

— Дятьковский район – 3221 (+32)

— Карачевский район – 2321 (+7)

— Клинцы – 2287 (+13)

— Стародубский район – 1886

— Новозыбков – 1847 (+1)

— Трубчевский район – 1866 (+3)

— Навлинский район – 1716 (+1)

— Жуковский район – 1539 (+2)

— Выгоничский район – 1520 (+10)

— Унечский район – 1485

— Брасовский район – 1376

— Комаричский район – 1232 (+7)

— Почепский район – 1211

— Мглинский район – 1070

— Климовский район – 1085

— Клетнянский район – 1006

— Погарский район – 987

— Фокино – 1043 (+4)

— Дубровский район – 901

— Сельцо – 880 (+7)

— Клинцовский район – 763 (+3)

— Суземский район – 750

— Злынковский район – 649

— Суражский район – 635

— Гордеевский район – 627

— Красногорский район – 539 (+6)

— Севский район – 469

— Жирятинский район – 283 (+3)

— Рогнединский район – 171

— Иногородние – 105 (+1).

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