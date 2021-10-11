Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 299 жителей региона, выздоровели 119 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2743 ПЦР-теста.
В целом у 68427 человек подтвердили коронавирус, вылечились 62806 жителей области, умерли 1577 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 843392.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 154 новых случая коронавируса. 45 новых случаев заболевания зафиксировали в Брянском районе, 32 – в Дятьковском. Также в условный топ-5 минувшего дня вошли Клинцы и Выгоничский район. Там выявили 13 и 10 новых ковид-положительных соответственно. Всего опасная инфекция «всплыла» в 16 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнил 105-й с начала пандемии иногородний заболевший.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 октября 2021 года:
— Брянск – 25902 (+154)
— Брянский район – 7055 (+45)
— Дятьковский район – 3221 (+32)
— Карачевский район – 2321 (+7)
— Клинцы – 2287 (+13)
— Стародубский район – 1886
— Новозыбков – 1847 (+1)
— Трубчевский район – 1866 (+3)
— Навлинский район – 1716 (+1)
— Жуковский район – 1539 (+2)
— Выгоничский район – 1520 (+10)
— Унечский район – 1485
— Брасовский район – 1376
— Комаричский район – 1232 (+7)
— Почепский район – 1211
— Мглинский район – 1070
— Климовский район – 1085
— Клетнянский район – 1006
— Погарский район – 987
— Фокино – 1043 (+4)
— Дубровский район – 901
— Сельцо – 880 (+7)
— Клинцовский район – 763 (+3)
— Суземский район – 750
— Злынковский район – 649
— Суражский район – 635
— Гордеевский район – 627
— Красногорский район – 539 (+6)
— Севский район – 469
— Жирятинский район – 283 (+3)
— Рогнединский район – 171
— Иногородние – 105 (+1).
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