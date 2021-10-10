Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 297 жителей региона, выздоровели 244 пациента, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5856 ПЦР-тестов.
В целом у 68128 человек подтвердили коронавирус, вылечились 62687 жителей области, умерли 1565 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 840649.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 95 новых случаев коронавируса. 22 новых случая заболевания зафиксировали в Суражском районе, 21 - в Клинцах. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 26 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 октября 2021 года:
— Брянск – 25748 (+95)
— Брянский район - 7010 (+10)
— Дятьковский район – 3189 (+4)
— Карачевский район – 2314 (+4)
— Клинцы – 2274 (+21)
— Стародубский район – 1886 (+9)
— Новозыбков – 1846 (+7)
— Трубчевский район – 1863 (+2)
— Навлинский район – 1715
— Жуковский район – 1537 (+10)
— Выгоничский район – 1510 (+9)
— Унечский район – 1485 (+11)
— Брасовский район – 1376
— Комаричский район – 1225 (+9)
— Почепский район – 1211 (+11)
— Мглинский район – 1070 (+3)
— Климовский район – 1085 (+14)
— Клетнянский район – 1006 (+4)
— Погарский район – 987
— Фокино – 1039 (+9)
— Дубровский район – 901 (+9)
— Сельцо – 873 (+6)
— Клинцовский район – 760 (+2)
— Суземский район – 750
— Злынковский район – 649 (+12)
— Суражский район – 635 (+22)
— Гордеевский район – 627 (+7)
— Красногорский район – 533 (+1)
— Севский район – 469
— Жирятинский район – 280 (+4)
— Рогнединский район – 171 (+2)
— Иногородние – 104.