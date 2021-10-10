Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 297 жителей региона, выздоровели 244 пациента, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5856 ПЦР-тестов.

В целом у 68128 человек подтвердили коронавирус, вылечились 62687 жителей области, умерли 1565 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 840649.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 95 новых случаев коронавируса. 22 новых случая заболевания зафиксировали в Суражском районе, 21 - в Клинцах. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 октября 2021 года:

— Брянск – 25748 (+95)

— Брянский район - 7010 (+10)

— Дятьковский район – 3189 (+4)

— Карачевский район – 2314 (+4)

— Клинцы – 2274 (+21)

— Стародубский район – 1886 (+9)

— Новозыбков – 1846 (+7)

— Трубчевский район – 1863 (+2)

— Навлинский район – 1715

— Жуковский район – 1537 (+10)

— Выгоничский район – 1510 (+9)

— Унечский район – 1485 (+11)

— Брасовский район – 1376

— Комаричский район – 1225 (+9)

— Почепский район – 1211 (+11)

— Мглинский район – 1070 (+3)

— Климовский район – 1085 (+14)

— Клетнянский район – 1006 (+4)

— Погарский район – 987

— Фокино – 1039 (+9)

— Дубровский район – 901 (+9)

— Сельцо – 873 (+6)

— Клинцовский район – 760 (+2)

— Суземский район – 750

— Злынковский район – 649 (+12)

— Суражский район – 635 (+22)

— Гордеевский район – 627 (+7)

— Красногорский район – 533 (+1)

— Севский район – 469

— Жирятинский район – 280 (+4)

— Рогнединский район – 171 (+2)

— Иногородние – 104.