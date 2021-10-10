В Трубчевском районе в ДТП погибли 19-летний водитель и 15-летний пассажир

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В смертельном ДТП в Трубчевском районе погибли 19-летний водитель и 15-летний пассажир. Автомобиль "Шевроле Эпика" угодил под трактор. Авария случилась около половины восьмого вечера в субботу, 9 октября, на 52-м километре дороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист ехал со стороны Трубчевска в сторону Брянска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с трактором. За рулем трактора был 37-летний мужчина.

У водителя "Шевроле" взяли кровь на анализ на алкоголь.