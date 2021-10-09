На 7 октября 3368 пациентов лечились от коронавируса на дому. Лечение в стационаре проходили 1684 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Брянске рассказали, как лечат коронавирус в четвертую волну заболеваемости.

- Мы большой акцент делаем на лечении пациентов на амбулаторном этапе, - рассказал директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов. - В госпитали поступают самые разные больные, нередко с различными штаммами коронавирусной инфекции, поэтому возникает опасность нового заражения.

По словам медика, в стационаре вся терапия связана с подавлением иммунитета. Поэтому к инфекции присоединяются бактериальные флоры, возникает дополнительная вирусная нагрузка.

Поэтому пациента стараются оставить дома. Для этого закупают пульсоксиметры, максимально задействуют колл-центр на базе поликлиники №1.

Резерв для госпитализации пока есть. Поэтому, если есть необходимость лечения в стационарных условиях, пациента положат в больницу.

На 7 октября 3368 пациентов, в том числе 275 детей, лечились от коронавируса на дому. Лечение в стационаре проходили 1684 человека, 129 из них находились в реанимации, 105 из них - на ИВЛ.