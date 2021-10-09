На 7 октября 3368 пациентов лечились от коронавируса на дому. Лечение в стационаре проходили 1684 человека.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Брянске рассказали, как лечат коронавирус в четвертую волну заболеваемости.
- Мы большой акцент делаем на лечении пациентов на амбулаторном этапе, - рассказал директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов. - В госпитали поступают самые разные больные, нередко с различными штаммами коронавирусной инфекции, поэтому возникает опасность нового заражения.
По словам медика, в стационаре вся терапия связана с подавлением иммунитета. Поэтому к инфекции присоединяются бактериальные флоры, возникает дополнительная вирусная нагрузка.
Поэтому пациента стараются оставить дома. Для этого закупают пульсоксиметры, максимально задействуют колл-центр на базе поликлиники №1.
Резерв для госпитализации пока есть. Поэтому, если есть необходимость лечения в стационарных условиях, пациента положат в больницу.
На 7 октября 3368 пациентов, в том числе 275 детей, лечились от коронавируса на дому. Лечение в стационаре проходили 1684 человека, 129 из них находились в реанимации, 105 из них - на ИВЛ.