Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 280 жителей региона, выздоровели 246 пациентов, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5538 ПЦР-теста.
В целом у 67540 человек подтвердили коронавирус, вылечились 62245 жителей области, умерли 1538 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 829329.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 136 новых случаев коронавируса. 13 новых случая заболевания зафиксировали в Карачевском районе. 12-в Клинцах. По 11- в Климовском районе и Почепском районе. По 10 –в навлинском районе и Мглинском районе. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 24 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 октября 2021 года:
— Брянск – 25590 (+136)
— Брянский район - 6962 (+5)
— Дятьковский район – 3156
— Карачевский район – 2290 (+13)
— Клинцы – 2238 (+12)
— Стародубский район – 1877 (+5)
— Новозыбков – 1828 (+7)
— Трубчевский район – 1851 (+7)
— Навлинский район – 1711 (+10)
— Жуковский район – 1526 (+4)
— Выгоничский район – 1492 (+9)
— Унечский район – 1456 (+4)
— Брасовский район – 1367 (+4)
— Комаричский район – 1208 (+1)
— Почепский район – 1195 (+11)
— Мглинский район – 1066 (+10)
— Климовский район – 1066 (+11)
— Клетнянский район – 1001 (+4)
— Погарский район – 984
— Фокино – 1023
— Дубровский район – 889
— Сельцо – 859
— Суземский район – 750
— Клинцовский район – 748 (+4)
— Злынковский район – 632 (+6)
— Суражский район – 613 (+2)
— Гордеевский район – 616 (+4)
— Красногорский район – 529 (+5)
— Севский район – 469 (+4)
— Жирятинский район – 276 (+2)
— Рогнединский район – 168
— Иногородние – 104
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».