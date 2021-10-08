Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 280 жителей региона, выздоровели 246 пациентов, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5538 ПЦР-теста.

В целом у 67540 человек подтвердили коронавирус, вылечились 62245 жителей области, умерли 1538 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 829329.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 136 новых случаев коронавируса. 13 новых случая заболевания зафиксировали в Карачевском районе. 12-в Клинцах. По 11- в Климовском районе и Почепском районе. По 10 –в навлинском районе и Мглинском районе. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 октября 2021 года:

— Брянск – 25590 (+136)

— Брянский район - 6962 (+5)

— Дятьковский район – 3156

— Карачевский район – 2290 (+13)

— Клинцы – 2238 (+12)

— Стародубский район – 1877 (+5)

— Новозыбков – 1828 (+7)

— Трубчевский район – 1851 (+7)

— Навлинский район – 1711 (+10)

— Жуковский район – 1526 (+4)

— Выгоничский район – 1492 (+9)

— Унечский район – 1456 (+4)

— Брасовский район – 1367 (+4)

— Комаричский район – 1208 (+1)

— Почепский район – 1195 (+11)

— Мглинский район – 1066 (+10)

— Климовский район – 1066 (+11)

— Клетнянский район – 1001 (+4)

— Погарский район – 984

— Фокино – 1023

— Дубровский район – 889

— Сельцо – 859

— Суземский район – 750

— Клинцовский район – 748 (+4)

— Злынковский район – 632 (+6)

— Суражский район – 613 (+2)

— Гордеевский район – 616 (+4)

— Красногорский район – 529 (+5)

— Севский район – 469 (+4)

— Жирятинский район – 276 (+2)

— Рогнединский район – 168

— Иногородние – 104

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