Педагог БГИТУ Людмила Полякова отметила 85-летний юбилей

Большой вклад внесла Людмила Петровна научно-исследовательскую работу университета. Фото: официальный сайт БГИТУ.

Доцент кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства Брянского государственного технического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Полякова отметила 85-летний юбилей. Она приминала поздравления от преподавателей и студентов вуза, сообщают на сайте образовательного учреждения.

Людмила Петровна свой профессиональный путь в БГИТУ начала с 1977 года.

Работала на кафедре охраны природы и защиты леса, а затем на кафедре ботаники и дендрологии. Довелось потрудиться на посту заместителя декана лесохозяйственного факультета, помощника ректора по социально-воспитательной работе, ученого секретаря совета ЛХФ, депутата Советского районного совета Брянска.

Большой вклад внесла Людмила Петровна научно-исследовательскую работу университета. Женщина успешно вела занятия по ботанике, цветоводству, декоративному древоводству и технологии выращивания лекарственных растений, дипломное проектирование, прививая студентам навыки к научным исследованиям. Она опубликовала около 100 научных статей, учебных пособий и учебно-методических работ.

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