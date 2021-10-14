Брянское «Динамо» победило ФК «Салют» из Белгорода

В рамках Олимпийского первенства команда сине-белых 19 октября сыграет на Дальнем Востоке с командой «Сахалин». Фото: ФК "Динамо" Брянск, vk.com.

Матч 16-го тура Олимп-Первенства 2 дивизиона ФНЛ прошел 14 октября на стадионе «Динамо». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, сообщают на странице ФК «Динамо» Брянск ВКонтатке.

Все голы матча забили в первом тайме. Три мяча (хетт трик ) в ворота соперника отправил Юрий Пугачев. А голкипер Илья Сухорученко отразил одиннадцатиметровый удар. В рамках Олимпийского первенства команда сине-белых 19 октября сыграет на Дальнем Востоке с командой «Сахалин».

Возрастное ограничение :16+

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