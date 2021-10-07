Брянское троллейбусное управление ждет обновления подвижного состава уже несколько лет. Фото: Елена РАКОВА

Для Брянска приобретут 100 троллейбусов. 13 из них будут с автономным ходом. Об этом рассказал начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков.

Деньги, а это 3,6 миллиарда рублей, регион получит в рамках бюджетного кредита на развитие транспортной и социальной инфраструктуры при комплексной застройке территорий.

В Брянске планируется обновить инфраструктуру для троллейбусов. Это контактная сеть, опоры для нее, депо троллейбусного управления. На популярных остановках общественного транспорта появятся электронные табло. Работникам управления поднимут заработную плату.

Сроки реализации программы - 2022 и 2023 годы.

Деньги кредита пойдут также на строительство двух детских садов в поселках Мичуринский и Свень, а также строительство улично-дорожной сети, сообщают в правительстве.