В Калужской и Смоленской областях картофель дешевле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области картофель за неделю подорожал на 11,9 процента. Такие данные за период с 27 сентября по 4 октября сообщили в Брянскстате.

Средняя цена за килограмм второго хлеба в регионе составляет 33,83 рубля. Дешевле картофель стоит в Калужской области - 31,66 рубля и в Смоленской - 32,63 рубля. В других соседних регионах цены выше. В Тульской и Курской областях за киломграмм картофеля в разгар сезона придется отдать по 39 рублей.

В тройке лидеров по подорожанию в Брянской области также свежие помидоры и огурцы. Помидоры за нелелю взлетели в цене на 37,4 процента, в Брянске - на 48,2 процента. Огурцы стали дороже на 11,2 процента по области, на 8,2 процента по городу.

По всей области снизилась цена только на соль - на 0,3 процента.