Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области в финал конкурса "Народный участковый-2021" прошли 12 полицейских. Это участковые из каждого межмуниципального отдела полиции, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В финал прошли Юрий Абраменков из Трубчевского отдела, Зураб Мусаадаев из Почепского, Ольга Холдаенко из Брянска, Андрей Потапов из Жуковского отдела, Евгений Болотин из Севского, Андрей Бородецкий из Дятьковского, Владимир Старовойтов из Новозыбковского, Сергей Кузнецов из Навлинского, Юлия Брешенкова из Карачесвкого, Юрий Паскарь из Стародубского, Николай Ковнерев из Унечского и Владимир Прищеп из Клинцовского.

Онлайн-голосование регионального этапа продлится до 16 октября на официальном сайте брянской полиции.

Победитель регионального этапа представит Брянскую область на федеральном уровне. Заключительный этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября на сайте "Комсомольской правды".