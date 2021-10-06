Артем Осипенко занимается у Заслуженного тренера России Сергея Портного. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский самбист Артем Осипенко победил на Кубке президента Татарстана. Соревнования прошли в Казани с 1 по 4 октября, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Участники состязались в спортивном и боевом самбо. Россияне одержали победы в большинстве весовых категорий.

В частности Артем Осипенко, который занимается у Заслуженного тренера России Сергея Портного, выиграл в весовой категории плюс 98 килограммов.

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