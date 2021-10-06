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Общество6 октября 2021 12:20

В Брянской области продали Новозыбковский машиностроительный завод после банкротства

Лот приобрела компания, занимающаяся ремонтом железнодорожных вагонов и поставкой запчастей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области продали обанкротившийся Новозыбковский машиностроительный завод. Лот №3, который включал имущество на улице Рошаля в Новозыбкове, приобрела компания, занимающаяся ремонтом железнодорожных вагонов и поставкой запчастей к ним. Торги завершились 5 октбяря. Лот продали за 599,9 миллиона рублей, сообщается на площадке, где проходил аукцион.

Начальная цена имущества завода была 651,5 миллиона рублей.

Заводчане надеются, что после продажи завода им выплатят долги по зарплате. По решению Арбитражного суда, выплата зарплаты сотрудникам предприятия в приоритете перед налогами. Многие хотели бы вернуться работать на завод, если он восстановит свою деятельность. На Новозыбковском машзаводе был полный цикл производства железнодорожных вагонов. Купившая завод компания схожа по виду деятельности.

Новозыбковский машиностроительный завод признали банкротом в 23 июля 2020 года. Решение приняли в Арбитражном суде Брянской области. После назначили конкурсного управляющего.

Областные власти были заинтересованы в том, чтобы продать завод полностью, а не по частям.

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