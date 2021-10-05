В Брянске предложили проект благоустройства парка Соловьи

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске предложили проект благоустройства парка имени 1000-летия Брянска. Во вторник, 5 октября, его представили на совещании в Брянской городской администрации. Автор проекта - член регионального представительства международной ассоциации «Союз дизайнеров» Альберт Азаров, сообщают в пресс-службе мэрии.

Территория центрального парка будет разделена на 15 частей. В дизайн-проекте сохранили зоопарк, картинг и летнюю эстраду. Эти объекты отремонтируют.

В парке установят воркаут-площадку, оборудуют поле для мини-футбола и веревочный городок. Предусмотрены и зоны тихого отдыха с клумбами и беседками. В центре парка автор предлагает создать ротонду. Она будет выполнять роль сцены. Вокруг расположат зону фудкорта. В парке сохранятся зоны с аттракционами. Основные аллеи будут закольцованы. Зимой это позволит залить на них каток.

На совещании обсудили прокладку инженерных коммуникаций, установку стационарных туалетов, расположение площадки для массовых мероприятий.

После доработок проект реконтрукции парка представят для обсуждения жителям.

На 2022 год планируют провести значительный объем ремонтных работ в парке. Но благоустройство территории в 17 гектаров растянется на несколько лет.