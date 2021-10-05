В Стародубском районе отстранили 9 не привитых от коронавируса учителей

В Стародубском муниципальном округе изначально по этой же причине отстранили 15 педагогов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Стародубском районе отстранили от работы девять учителей, не привитых от коронавируса. Педагогов не допустили к учебному процессу согласно постановления от 26.06.2021 №4 «О проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям», который подписала главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова. Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" рассказали в отделе образования Стародубского муниципального округа.

- Сначала к работе не допустили 15 учителей, - говорит начальник отдела Алла Дашкова. - Но шестеро из них сразу сделали прививку. Получается, на 5 октября работать не могут девять человек. Это учителя по разным предметам.

Учеников распределили по паралельным потокам, чтобы ребята не отставали по программе.

- Для районной системы образования, где и так не хватает педагогов, ситуация проблематичная, - отмечает Алла Михайловна. - Мы надеемся, учителя последуют примеру своих коллег: сделают прививку или предоставят медотводы.

Кстати, в Стародубском районе трудятся 752 учителя.

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