В Брянской области День учителя отмечают почти 25 тысяч педагогов

Фото: пресс-служба Брнской городской администрации.

В Брянской области День учителя 5 октября 2021 года отмечают почти 25 тысяч педагогов. В этом учебном году в регионе функционируют 534 школы и других общеобразовательных организаций. Сельские школы занимают 64%, городские - 36%.

Хотя в городских школах учится 79,8% всех школьников, а в сельских - только 20,2%. Всего в общеобразовательных учреждениях учатся больше 128 тысяч детей.

В Брянске работают порядка пяти тысяч школьных учителей. К ним на уроки приходит 54 тысячи учеников.

Мы собрали поздравления брянских педагогов с Днем учителя:

"Учитель - самая уважаемая и почетная профессия. Для всех поколений россиян именно педагог является носителем настоящей духовности, патриотизма и гражданской ответственности. Своими глубокими знаниями, талантом и мастерством вы вдохновляете подрастающее поколение, учите постигать науки и преодолевать сложности, открываете дорогу в большую жизнь, создаете будущее нашего региона и всей страны", - губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Вы, учителя, определяете и настоящее, и будущее. Каким оно будет - зависит от вас. Именно в школе закладывается основа для гармоничного развития человека. И власть многое старается сделать для укрепления материальной базы образовательных учреждений, обеспечения безопасности. Поздравляю вас с Днем учителя, здоровья и счастья, пусть ваши ученики станут на голову выше вас, а вы - гордитесь ими!", - глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

"...В этот день искреннюю благодарность за труд, за преданность выбранной профессии мы выражаем многотысячному корпусу брянских педагогов. Вы несете важнейшую, сложную, благородную и очень ответственную миссию на земле – воспитывать новые поколения", - глава Брянска Марина Дбар.

"Учитель - это первый человек, с которым встречается ребёнок, переступив порог школы. От учителя зависит, как дальше сложится жизнь маленького человека. С особым теплом и любовью вспоминаю своих учителей! Мне очень повезло, что меня учили педагоги - настоящие профессионалы и чуткие, внимательные, добрые люди. Я хочу пожелать всем педагогам отличного настроения, здоровья, оптимизма, благодарных учеников и понимающих родителей!" - бывший зам брянского губернатора, а сейчас депутат Госдумы Николай Щеглов.

"...Вы верно служите делу обучения и воспитания подрастающего поколения. Школа становяится вторым домом для детей. Домом, где любят и ждут, научат и вселят уверенность в своих силах. Вы пропускаете через свои сердца тысячи детских историй и судеб, щедро делитесь своими знаниями, учите детей расти добрыми и порядочными людьми, верными друзьями, любить и ценить свою семью, свою Родиную Желая вам крепкого здоровья, профессионального роста, благодарных учеников и семейного благополучия", - уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.