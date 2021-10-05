В Брянской области в 2021 году при исполнении погибли два сотрудника уголовного розыска

5 октября службе уголовного розыска - 103 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Брянской области в первом полугодии 2021 года сотрудники уголовного розыска раскрыли около 185 тысяч преступлений. Из них 63 тысячи - особо тяжких. Статистику опубликовали в брянской полиции по случаю 103-летия службы, которое отмеяают 5 октября.

- Пресечена деятельность 53 этнических организованных групп, - говорят в пресс-служеб УМВД России по Брянской области. - В отношении 194 участников возбуждены уголовные дела.

В2021 году при исполнении служебного долга погибли два сотрудника уголовного розыска. Ранены 124 полицейских.

Правоохранители нашли 22,3 тысячи человек, которые находились в розыске. 17 тысяч из них - обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, 4,8 тысячи человек - пропавшие без вести граждане.

Накануне профессионального праздника управление уголовного розыска УМВД России по Брянской области возглавил полковник полиции Игорь Аксютин. До этого девять лет службу возглавлял Александр Рыженков. В августе 2021 года он вышел на пенсию.