Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 249 жителей региона, выздоровели 153 пациента, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3030 ПЦР-теста.
В целом у 66461 человек подтвердили коронавирус, вылечились 61527 жителя области, умерли 1492 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 810380.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 127 новых случаев коронавируса. 36 новых случаев заболевания зафиксировали в Унечском районе. В Брянском районе заболели 25 человек. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 17 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 октября 2021 года:
— Брянск – 25186 (+127)
— Брянский район - 6882 (+25)
— Дятьковский район - 3102
— Карачевский район – 2265 (+3)
— Клинцы – 2187 (+2)
— Стародубский район – 1812 (+2)
— Новозыбков – 1794 (+1)
— Трубчевский район – 1812 (+8)
— Навлинский район – 1685 (+6)
— Жуковский район – 1499 (+1)
— Выгоничский район – 1471 (+5)
— Унечский район – 1417 (+36)
— Брасовский район – 1362 (+6)
— Комаричский район – 1190 (+2)
— Почепский район – 1178
— Мглинский район – 1048
— Климовский район – 1046
— Клетнянский район – 992
— Погарский район – 978
— Фокино – 1000 (+1)
— Дубровский район – 883
— Сельцо – 843
— Суземский район – 748 (+10)
— Клинцовский район – 730
— Суражский район – 611 (+12)
— Злынковский район – 616 (+2)
— Гордеевский район – 606
— Красногорский район – 510
— Севский район – 465
— Жирятинский район – 273
— Рогнединский район – 167
— Иногородние - 103.