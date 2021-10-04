Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 249 жителей региона, выздоровели 153 пациента, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3030 ПЦР-теста.

В целом у 66461 человек подтвердили коронавирус, вылечились 61527 жителя области, умерли 1492 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 810380.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 127 новых случаев коронавируса. 36 новых случаев заболевания зафиксировали в Унечском районе. В Брянском районе заболели 25 человек. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 17 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 октября 2021 года:

— Брянск – 25186 (+127)

— Брянский район - 6882 (+25)

— Дятьковский район - 3102

— Карачевский район – 2265 (+3)

— Клинцы – 2187 (+2)

— Стародубский район – 1812 (+2)

— Новозыбков – 1794 (+1)

— Трубчевский район – 1812 (+8)

— Навлинский район – 1685 (+6)

— Жуковский район – 1499 (+1)

— Выгоничский район – 1471 (+5)

— Унечский район – 1417 (+36)

— Брасовский район – 1362 (+6)

— Комаричский район – 1190 (+2)

— Почепский район – 1178

— Мглинский район – 1048

— Климовский район – 1046

— Клетнянский район – 992

— Погарский район – 978

— Фокино – 1000 (+1)

— Дубровский район – 883

— Сельцо – 843

— Суземский район – 748 (+10)

— Клинцовский район – 730

— Суражский район – 611 (+12)

— Злынковский район – 616 (+2)

— Гордеевский район – 606

— Красногорский район – 510

— Севский район – 465

— Жирятинский район – 273

— Рогнединский район – 167

— Иногородние - 103.