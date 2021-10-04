В Брянске начали искать главную новогоднюю елку

Самую красивую елку установят в центре города, остальные - на площадях и в скверах. Фото: Елена РАКОВА

В Брянске уже начали искать главную новогоднюю еслку. С просьбой помочь подобрать символ праздника к жителям обратилось руководство Советской районной администрации. Дерево установят в сквере Карла Маркса, соощают в пресс-службе мэрии.

Елка должна быть не ниже 14-16 метров, стройной с пушистыми ветками, без залысин. Возраст зеленой красавицы - примерно 30-35 лет.

Фотографии елок можно присылать на почту Советской райадминистрации.

- Без внимания не останется ни одна из предложенных елок, - говорят чиновники.

Остальные елки, которые не пройдут отбор, нарядят и установят в других местах города.

Необходимую информацию можно уточнить по телефону 30–68–53, фото претенденток — отправлять на почту soviet-adm@yandex.ru.