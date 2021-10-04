В Брянске цена картофеля на овощных ярмарках была от 20 до 35 рублей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске цена на картофель на овощных ярмарках в субботу, 2 октября, была от 20 до 35 рублей за килограмм. Такие цены приводят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Горожане жалуются, что картофель в этом году слишком дорогой. На овощных базах за килограмм второго хлеба просят по 33-35 рублей. А сейчас идет уборка картофеля, цены на него должны быть самыми низкими за весь год.

Цены на картофель в сетевом супермаркете 4 октября 2021 года. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Затянувшиеся дожди не позволили вовремя убрать картофель с полей. Губернатор поручил уборку урожая и сев озимых завершить до 10 октября. Как раз установилась хорошая погода.

- За сентябрь по области выпало более 120 мм осадков, это более чем двойная норма, - сказал директор департамента сельского хозяйства Владимир Ториков. - А с начала текущего года выпало порядка 530 мм осадков. Это беспрецедентно, такого не было много лет, чтобы к сентябрю выпала практически годовая норма осадков.

Этим и объясняют неурожай.

По данным Брянскстата, в августе 2021 года цены на овощи, в том числе и картофель, держались на уровне прошлого года.