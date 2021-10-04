В Брянской области в сентябре потерялись 153 грибника

Фото: Наталья СЕДНЕВА.

В БРянской области в сентябре 2021 года в лесах потерялись 153 грибника. Поисковикам поступило 113 заявок, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт"Брянск". Троих брянцев нашли в лесу погибшими. Еще троих до сих пор не нашли.

Поисковики напоминают правила посещения леса. Надевайте яркую одежду. Берите с собой заряженный телефон, компас, спички, запас еды и воды, таблетки, которые принимаете. Волонтеры советуют не ходить в лес в одиночку. Сообщать родственникам, куда вы пошли и когда вернетесь.

Если потерялись, не паникуйте. Оставайтесь на одном месте, позвоните в 112. Разведите костер, берегите зарядку на телефоне.

3 октября отмеяали День грибника. За два проешдших месяца в лесу погибли 159 человек по всей России.