Елизавета в 2019 году окончила Навлинскую среднюю школу № 2. фото: РИА "Стрела".

Елизавета Лукачева из Навли завоевала титул «Мисс Брянск – 2021». В Брянске состоялся финал конкурса красоты. Титул главной красавицы пытались завоевать 11 участниц. Но лучшей признали 20-летнюю уроженку брянской Навли- Елизавету Лукачеву . Ей вручили украшение с бриллиантом, сообщает издание NASHBRYANSK.RU.

Елизавета в 2019 году окончила Навлинскую среднюю школу № 2. Сейчас девушка учится в ГИТИСе. Она в 2018 году выходила в финал конкурса «Живая классика». Девушка помогает вести в школе театральный кружок «Лицедеи». А еще занимается танцами, волонтерством и художественным словом.

- Считаю, что все есть любовь, ведь именно на этом зиждиться мир, - написала в своей анкете Елизавета Лукичева. – Всегда верю в чудо, ведь жизни без чудес не бывает.

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