Регион подал заявку для участия в отборе инфраструктурных проектов на сумму 3 миллиарда 558,7 миллиона рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянская область получит инфраструктурный кредит из Москвы. Регион подал заявку для участия в отборе инфраструктурных проектов на сумму 3 миллиарда 558,7 миллиона рублей. К реализации предлагают четыре инфраструктурных проекта. Три из них планируют реализовать в целях увеличения объемов жилищного строительства, один — в целях развития троллейбусного сообщения в городе Брянске. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Заявка Брянской области на ряд проектов, в том числе на модернизацию троллейбусного парка с закупкой техники, одобрена, - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. - Мы однозначно поддерживаем развитие именно экологических видов транспорта везде, где позволяют климатические условия. И, конечно, будет продолжено строительство домов с необходимой инфраструктурой в новых кварталах.

Брянская область попала в число 11 регионов на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Между ними распределят 40 миллиардов рублей. Это позволит ввести больше 8 миллионов квадратных метров нового жилья и создать больше 50 тысяч рабочих мест

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