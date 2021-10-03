В брянском музее «Овстуг » после реставрации открыли водяную мельницу

Водяную мельницу воссоздали к 200-летию поэта Федора Ивановича Тютчева. Фото: "Брянская учительская газета".

В брянском музее «Овстуг » 3 октября после реставрации открыли водяную мельницу. Внутри нее оборудовали экспозиционный зал, повествующий о быте мельника.

Так совпало, что запуск мельницы произвели накануне 4 октября. В народном календаре - день проводов водяного

Поэтому, следуя традиции задабривать водяного, у мельницы сотрудники музея устроили праздник, чтобы она работала как можно дольше, сообщает «Брянская учительская газета». Здесь были у угощения, и хороводы. Собравшихся на празднике экзаменовал и сам дух воды. Только после этого все желающие могли пройти на мельницу и увидеть ее работу, поэтапно отследить процесс помола муки.

Напомним, водяную мельницу воссоздали к 200-летию поэта Федора Ивановича Тютчева. Но с течением времени водяное колесо, отвечающее за движение всех механизмов, сломалось.

Объект отреставрировали благодаря проекту Брянского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Значительный вклад, больше 250 тысяч рублей, внесли потомки Тютчева –Николай Пигарев и Алексей Матвеев.

С июня по сентябрь музейные работники и волонтеры культуры подготовили внутри мельницы помещение для новой экспозиции. Деревянные детали мельницы покрыли специальной пропиткой, чтобы предотвратить их разрушение. Также привели в порядок территорию, соорудили из ивняка декоративный плетень. Работы закончили установкой колеса. Его воссоздали на основе чертежей из архива.

В следующем году начнут второй этап работ. Перед работниками музея и энтузиастами будет стоять задача по поднятию уровня воды в местном озере. Для этого нужно отремонтировать плотину. После этого с помощью воды колесо запустится.

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