Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 227 жителей региона, выздоровело 193 пациентов, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5072 ПЦР-теста.

В целом у 65977 человек подтвердили коронавирус, вылечились 61212 жителей области, умерли 1465 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид составило 802319.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 80 новых случаев коронавируса. 36 новых случаев заболевания зафиксировали в Дятьковском районе. В Клинцах заболели 16 человек. По 12 новых случаев коронавируса подтвердили в Трубчевском и Клинцовском районах. В Климовском районе - 10. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 октября 2021 года:

— Брянск – 25003 (+80)

— Брянский район - 6825 (+7)

— Дятьковский район - 3092 (+36)

— Карачевский район – 2250

— Клинцы – 2161 (+16)

— Стародубский район – 1808

— Новозыбков – 1786 (+5)

— Трубчевский район – 1801(+12)

— Навлинский район – 1677

— Жуковский район – 1484 (+8)

— Выгоничский район – 1457 (+4)

— Унечский район – 1381 (+1)

— Брасовский район – 1348 (+2)

— Комаричский район – 1183

— Почепский район – 1175 (+2)

— Мглинский район – 1048 (+1)

— Климовский район – 1044 (+10)

— Клетнянский район – 987

— Погарский район – 975 (+5)

— Фокино – 988 (+4)

— Дубровский район – 879 (+7)

— Сельцо – 836

— Суземский район – 738 (+1)

— Клинцовский район – 727 (+12)

— Суражский район – 598

— Злынковский район – 612 (+9)

— Гордеевский район – 603 (+2)

— Красногорский район – 510 (+2)

— Севский район – 460

— Жирятинский район – 273

— Рогнединский район – 166 (+1)

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».