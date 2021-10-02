Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 227 жителей региона, выздоровело 193 пациентов, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5072 ПЦР-теста.
В целом у 65977 человек подтвердили коронавирус, вылечились 61212 жителей области, умерли 1465 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид составило 802319.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 80 новых случаев коронавируса. 36 новых случаев заболевания зафиксировали в Дятьковском районе. В Клинцах заболели 16 человек. По 12 новых случаев коронавируса подтвердили в Трубчевском и Клинцовском районах. В Климовском районе - 10. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 22 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 октября 2021 года:
— Брянск – 25003 (+80)
— Брянский район - 6825 (+7)
— Дятьковский район - 3092 (+36)
— Карачевский район – 2250
— Клинцы – 2161 (+16)
— Стародубский район – 1808
— Новозыбков – 1786 (+5)
— Трубчевский район – 1801(+12)
— Навлинский район – 1677
— Жуковский район – 1484 (+8)
— Выгоничский район – 1457 (+4)
— Унечский район – 1381 (+1)
— Брасовский район – 1348 (+2)
— Комаричский район – 1183
— Почепский район – 1175 (+2)
— Мглинский район – 1048 (+1)
— Климовский район – 1044 (+10)
— Клетнянский район – 987
— Погарский район – 975 (+5)
— Фокино – 988 (+4)
— Дубровский район – 879 (+7)
— Сельцо – 836
— Суземский район – 738 (+1)
— Клинцовский район – 727 (+12)
— Суражский район – 598
— Злынковский район – 612 (+9)
— Гордеевский район – 603 (+2)
— Красногорский район – 510 (+2)
— Севский район – 460
— Жирятинский район – 273
— Рогнединский район – 166 (+1)
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