В Брянске по факту отравления учеников гимназии №3 завели уголовное дело

В гимназии ввели карантин. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянске после отравления учеников гимназии №3 в Володарском районе завели уголовное дело. Специалисты рассматривают в качестве возможной причины случившегося ротавирусную инфекцию, а не некачественные продукты. Уголовное дело завели по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Следователи организовали комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в СК.

Напомним, ученики гимназии №3 почувствовали себя плохо 30 сентября. На следующий день многие не пришли в школу. К двум часам дня в пятницу, 1 октября, за медицинской помощью обратились 22 ребенка, сообщают в департаменте образования и науки Брянской области.

- В причинах произошедшего в "Гимназии №3" города Брянска разбираются специалисты межведомственной комиссии, - говорят в департаменте. - Руководство образовательного учреждения своевременно обратилось и проинформировало Роспотребнадзор и Санитарно-эпидемиологическую службу о выявленных фактах недомогания учащихся.

А пока в гимназии ввели карантин, так как число детей со схожими симптомами стало увеличиваться.