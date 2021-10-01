Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 219 жителей региона, выздоровело 179 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5990 ПЦР-тестов.

В целом у 65750 человек подтвердили коронавирус, вылечились 61019 жителей области, умерли 1454 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид составило 797247.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 112 новых случаев коронавируса. 46 новых случаев заболевания зафиксировали в Брянском районе. В Карачевском районе заболели 16 человек, в Брасовском - 13. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 17 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 октября 2021 года:

— Брянск – 24923 (+112)

— Брянский район - 6818 (+46)

— Дятьковский район – 3056

— Карачевский район – 2250 (+16)

— Клинцы – 2145

— Стародубский район – 1808

— Новозыбков – 1781 (+1)

— Трубчевский район – 1789 (+2)

— Навлинский район – 1677 (+6)

— Жуковский район – 1476 (+1)

— Выгоничский район – 1453 (+6)

— Унечский район – 1380

— Брасовский район – 1346 (+13)

— Комаричский район – 1183 (+3)

— Почепский район – 1173 (+2)

— Мглинский район – 1047

— Климовский район – 1034 (+1)

— Клетнянский район – 987 (+2)

— Погарский район – 970 (+1)

— Фокино – 984 (+2)

— Дубровский район – 872 (+1)

— Сельцо – 836 (+4)

— Суземский район – 737

— Клинцовский район – 715

— Суражский район – 598

— Злынковский район – 603

— Гордеевский район – 601

— Красногорский район – 508

— Севский район – 460

— Жирятинский район – 273

— Рогнединский район – 165

— Иногородние – 102.