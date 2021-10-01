Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 219 жителей региона, выздоровело 179 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5990 ПЦР-тестов.
В целом у 65750 человек подтвердили коронавирус, вылечились 61019 жителей области, умерли 1454 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид составило 797247.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 112 новых случаев коронавируса. 46 новых случаев заболевания зафиксировали в Брянском районе. В Карачевском районе заболели 16 человек, в Брасовском - 13. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 17 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 октября 2021 года:
— Брянск – 24923 (+112)
— Брянский район - 6818 (+46)
— Дятьковский район – 3056
— Карачевский район – 2250 (+16)
— Клинцы – 2145
— Стародубский район – 1808
— Новозыбков – 1781 (+1)
— Трубчевский район – 1789 (+2)
— Навлинский район – 1677 (+6)
— Жуковский район – 1476 (+1)
— Выгоничский район – 1453 (+6)
— Унечский район – 1380
— Брасовский район – 1346 (+13)
— Комаричский район – 1183 (+3)
— Почепский район – 1173 (+2)
— Мглинский район – 1047
— Климовский район – 1034 (+1)
— Клетнянский район – 987 (+2)
— Погарский район – 970 (+1)
— Фокино – 984 (+2)
— Дубровский район – 872 (+1)
— Сельцо – 836 (+4)
— Суземский район – 737
— Клинцовский район – 715
— Суражский район – 598
— Злынковский район – 603
— Гордеевский район – 601
— Красногорский район – 508
— Севский район – 460
— Жирятинский район – 273
— Рогнединский район – 165
— Иногородние – 102.