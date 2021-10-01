В Брянской области не выполняют норму по тестам на коронавирус

Накануне 1 октября в Брянской области сделали 5990 тестов на инфекцию. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области не выполняют норму по охвату тестированием на коронавирус. Вместе с Брянской в этом списке еще 10 регионов: Смоленская, Сахалинская, Омская и Новосибирская области, Приморский край, Республика Алтай, Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Еврейская автономная область. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, сообщают в правительстве.

Кстати, в Брянской области с 23 сентября резко увеличили количество тестов на ковид. Если раньше в сутки делали максимум больше двух тысяч ПЦР-тестов. Но последнюю неделю стали выполнять по 4-5 тысяч исследований. Например, накануне 1 октября сделали 5990 тестов на коронавирус.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на том же заседании отметил, что в Брянской области хорошими темпами идет вакцинация от коронавируса. По информации регионального оперативного штаба, на 1 октября прививку сделали 372 674 жителя области.