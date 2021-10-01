Жительница Брянска за взятку следователю хотела получить политическое убежище в США

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

На 37-летнюю жительницу Брянска завели уголовное дело за взятку. Незаконное вознаграждение предназначалось для следователя полиции. Он должен был завести фиктивное уголовное дело на ее мужа.

- 29 сентября женщина пмередала деньги следователю УМВД России по Брянской области за подготовку и передачу ей фиктивных уголовно-процессуальных документов о возбуждении уголовного дела в отношении ее супруга за якобы совершение последним преступления против общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации, - говорят в пресс-службе УСФБ России по Брянской области.

Супруги надеялись получить преференции при обращении за политическим убежищем в США.

30 тысяч рублей передавали в сквере Карла Маркса, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. После передачи денег женщину сразу задержали сотрудники ФСБ. Следователи СК завели на задержанную уголовное дело.

Женщина во всем призналась. Подозреваемую просят отправить под домашний арест. Ей грозит до восьми лет колонии и штраф, превышающий сумму взятки в 30 раз.