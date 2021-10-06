Брянский аграрный университет занял 10 место в рейтинге вузов Минсельхоза

В этом году вуз принял с учетом филиалов 1486 студентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский государственный аграрный университет попал в «Первую лигу» ведущих университетов России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

По итогам рейтинга образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства России, за 2020 год Брянский государственный аграрный университет занял 10 место. ВУЗ улучшил свои позиции, поднявшись на пять пунктов по сравнению с 2019 годом.

- В вузе созданы научные школы, разрабатываются научные исследования, которые внедряются в агропромышленный комплекс, - говорят в пресс-службе регионального правительства. - Специалисты отмечают, что университет обладает большим научным потенциалом.

В этом году вуз принял с учетом филиалов 1486 студентов. Высшее образование получают 927 человек, среднее- 559. При подготовке к новому учебному году здесь провели капитальные и текущие ремонты общежитий и учебных корпусов. В аудиториях и лабораториях установили современное оборудование.

За годы существования БГАУ из его стен вышли тысячи специалистов, которые трудятся в агропромышленном комплексе не только Брянщины, но и России.

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