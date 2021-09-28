Из правительства Брянской области уволили замгубернатора Николая Щеглова

Николай Щеглов отвечал за работу социальной сферы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области 23 сентября из правительства уволили заместителя губернатора Николая Щеглова. Данная информация появилась на официальном сайте регионального правительства. Он отвечал за работу социальной сферы.
С 24 сентября его полномочия осуществляет новый замгубернатора Ирина Агафонова. Она курирует деятельность ЗАГСов, сферу социальной защиты и занятость населения.
Раньше она возглавляла Брянскую городскую поликлинику №1.
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