Из правительства Брянской области уволили замгубернатора Николая Щеглова

Николай Щеглов отвечал за работу социальной сферы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области 23 сентября из правительства уволили заместителя губернатора Николая Щеглова. Данная информация появилась на официальном сайте регионального правительства. Он отвечал за работу социальной сферы.

С 24 сентября его полномочия осуществляет новый замгубернатора Ирина Агафонова. Она курирует деятельность ЗАГСов, сферу социальной защиты и занятость населения.

Раньше она возглавляла Брянскую городскую поликлинику №1.

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