Брянщину на Всероссийском конкурсе представит воспитатель Ксения Пушкарева

Конкурс «Воспитатель года России» проводят с 2010 года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянщину на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» представит Ксения Пушкарева. Она работает в детском саду №116 «Светлячок». Заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» стартовал в Сочи в понедельник, 4 октября. Имя победителя объявят 8 октября на торжественной церемонии закрытия конкурса, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ксения Пушкарева победила в региональном отборочном туре. Теперь ей вместе с другими участниками предстоит пройти профессиональные испытания на всероссийском уровне.

Конкурс «Воспитатель года России» проводят с 2010 года. Его учредили Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. В этом году в региональных этапах конкурса по всей стране участвовали больше 40 тысяч работников учреждений дошкольного образования.

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