Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 235 жителей региона, выздоровело 162 пациента, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.Брянскую статистику ковид-положительных пациентов пополнил один иногородний. Их общее количество -103 человека. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5031 ПЦР-теста.
В целом у 66212 человек подтвердили коронавирус, вылечились 61374 жителя области, умерли 1479 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 807350.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 56 новых случаев коронавируса. 32 новых случая заболевания зафиксировали в Брянском районе. В Клинцах заболели 24 человека. 14 новых случаев коронавируса подтвердили в Жуковском районе. 12- в Карачевском районе и 10 –в дятьковсом районе. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 26 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 октября 2021 года:
— Брянск – 25059 (+56)
— Брянский район - 6857 (+32)
— Дятьковский район - 3102 (+10)
— Карачевский район – 2262 (+12)
— Клинцы – 2185 (+24)
— Стародубский район – 1810(+2)
— Новозыбков –1793 (+7)
— Трубчевский район – 1804 (+3)
— Навлинский район – 1679(+2)
— Жуковский район – 1498 (+14)
— Выгоничский район – 1466 (+9)
— Унечский район – 1381
— Брасовский район – 1356 (+8)
— Комаричский район – 1188(+5)
— Почепский район – 1178 (+3)
— Мглинский район – 1048
— Климовский район – 1046(+2)
— Клетнянский район – 992 (+5)
— Погарский район – 978 (+3)
— Фокино – 999 (+11)
— Дубровский район – 883 (+4)
— Сельцо – 843 (+7)
— Суземский район – 738
— Клинцовский район – 730 (+3)
— Суражский район – 599 (+1)
— Злынковский район – 614 (+2)
— Гордеевский район – 606 (+3)
— Красногорский район – 510
— Севский район – 465 (+5)
— Жирятинский район – 273
— Рогнединский район – 167 (+1)
— Иногородние - 103 (+1)
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