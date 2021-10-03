Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 235 жителей региона, выздоровело 162 пациента, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.Брянскую статистику ковид-положительных пациентов пополнил один иногородний. Их общее количество -103 человека. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5031 ПЦР-теста.

В целом у 66212 человек подтвердили коронавирус, вылечились 61374 жителя области, умерли 1479 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 807350.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 56 новых случаев коронавируса. 32 новых случая заболевания зафиксировали в Брянском районе. В Клинцах заболели 24 человека. 14 новых случаев коронавируса подтвердили в Жуковском районе. 12- в Карачевском районе и 10 –в дятьковсом районе. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа зарегистрировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 октября 2021 года:

— Брянск – 25059 (+56)

— Брянский район - 6857 (+32)

— Дятьковский район - 3102 (+10)

— Карачевский район – 2262 (+12)

— Клинцы – 2185 (+24)

— Стародубский район – 1810(+2)

— Новозыбков –1793 (+7)

— Трубчевский район – 1804 (+3)

— Навлинский район – 1679(+2)

— Жуковский район – 1498 (+14)

— Выгоничский район – 1466 (+9)

— Унечский район – 1381

— Брасовский район – 1356 (+8)

— Комаричский район – 1188(+5)

— Почепский район – 1178 (+3)

— Мглинский район – 1048

— Климовский район – 1046(+2)

— Клетнянский район – 992 (+5)

— Погарский район – 978 (+3)

— Фокино – 999 (+11)

— Дубровский район – 883 (+4)

— Сельцо – 843 (+7)

— Суземский район – 738

— Клинцовский район – 730 (+3)

— Суражский район – 599 (+1)

— Злынковский район – 614 (+2)

— Гордеевский район – 606 (+3)

— Красногорский район – 510

— Севский район – 465 (+5)

— Жирятинский район – 273

— Рогнединский район – 167 (+1)

— Иногородние - 103 (+1)

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