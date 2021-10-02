На Брянщине пообещали пока не вводить новых коронавирусных ограничений

Сейчас в регионе занято порядка 1400 коек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области пообещали пока не вводить новых ограничительных мер из-за коронавируса. Их установят в том случае, если ситуация ухудшится. Об этом речь шла на очередном заседании регионального оперативного штаба.

Обратили внимание на начавшуюся четвертую волну. А также на тот факт, что коронавирус стал мутировать и проявляться более жестоко.

- Если раньше болело, в основном взрослое население, то сейчас, когда четвертая волна только начинается, уже страдают дети, причем, в тяжелой форме, – сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он привел в пример ситуацию в соседней Курской области.

Увеличилось число больных, находящихся на ИВЛ. В первую волну их было 28 человек, во вторую – в пределах 70, в третью – максимум 140. В начале четвертой – уже 76.

В Брянской области есть крепкий запас коек, когда в соседних регионах их не хватает. Сейчас в регионе занято порядка 1400 коек.

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