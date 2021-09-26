В Брянске срезали памятную стелу на улице Пересвета

Стелу установили в 1985 году, когда отмечали 1000-летие Брянска. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске срезали памятную стелу на улице Александра Пересвета. Недавно в соцсетях горожане жаловались, что она разрушается. 26 сентября на перекрестке в Советском районе – указанной улицы и проспекта Станке Димитрова – побывал корреспондент «Комсомольской правды».

Тревожный пост в одном из онлайн-сообществ появился в десятых числах сентября. Его проиллюстрировали фотографиями. Было видно, что у стелы лопнула половина металлических труб. Брянцы посчитали, что конструкция представляет опасность.

Напомним, стелу установили в 1985 году, когда отмечали 1000-летие Брянска. За год до этого Брянск отметил 838 лет. Но областному центру не подобало быть младше районного - Трубчевска. Здесь обнаружили более древнее поселение. Нашли такое и в Брянске - на территории Чашина Кургана.

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