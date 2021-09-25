Фото: оперативный штаб Брянской области.
Фото: Анна ЛЕВКИНА
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 182 жителя региона, выздоровели 156 пациентов. Второй день подряд зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 5495 ПЦР-тестов.
В целом у 64549 человек подтвердили коронавирус, вылечился 60070 жителей области, умерли 1399 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 770641.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 112 новых случаев коронавируса. В Брянском районе заболели 19 человек. В отчетный период 13 раз диагноз «Ковид-19» ставили жителям Дятьковского района, 8 – Дубровского, по 7 – Выгоничского и Комаричского, 6 – Карачевского. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа выявили в 12 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 сентября 2021 года:
— Брянск – 24421 (+112)
— Брянский район – 6684 (+19)
— Дятьковский район – 3016 (+13)
— Карачевский район – 2211 (+6)
— Клинцы – 2102 (+3)
— Стародубский район – 1786
— Новозыбков – 1743
— Трубчевский район – 1746
— Навлинский район – 1651
— Жуковский район – 1444
— Выгоничский район – 1423 (+7)
— Унечский район – 1353
— Брасовский район – 1312
— Комаричский район – 1166 (+7)
— Почепский район – 1153 (+1)
— Мглинский район – 1037
— Климовский район – 1012
— Клетнянский район – 982
— Погарский район – 956
— Фокино – 963
— Дубровский район – 870 (+8)
— Сельцо – 830 (+4)
— Суземский район – 732 (+1)
— Клинцовский район – 705
— Суражский район – 593
— Злынковский район – 590
— Гордеевский район – 586
— Красногорский район – 497
— Севский район – 456
— Жирятинский район – 267
— Рогнединский район – 161 (+1)
— Иногородние – 101.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».