Фото: оперативный штаб Брянской области. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 182 жителя региона, выздоровели 156 пациентов. Второй день подряд зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 5495 ПЦР-тестов.

В целом у 64549 человек подтвердили коронавирус, вылечился 60070 жителей области, умерли 1399 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид составило 770641.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 112 новых случаев коронавируса. В Брянском районе заболели 19 человек. В отчетный период 13 раз диагноз «Ковид-19» ставили жителям Дятьковского района, 8 – Дубровского, по 7 – Выгоничского и Комаричского, 6 – Карачевского. Всего опасную инфекцию за истекшие 24 часа выявили в 12 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 сентября 2021 года:

— Брянск – 24421 (+112)

— Брянский район – 6684 (+19)

— Дятьковский район – 3016 (+13)

— Карачевский район – 2211 (+6)

— Клинцы – 2102 (+3)

— Стародубский район – 1786

— Новозыбков – 1743

— Трубчевский район – 1746

— Навлинский район – 1651

— Жуковский район – 1444

— Выгоничский район – 1423 (+7)

— Унечский район – 1353

— Брасовский район – 1312

— Комаричский район – 1166 (+7)

— Почепский район – 1153 (+1)

— Мглинский район – 1037

— Климовский район – 1012

— Клетнянский район – 982

— Погарский район – 956

— Фокино – 963

— Дубровский район – 870 (+8)

— Сельцо – 830 (+4)

— Суземский район – 732 (+1)

— Клинцовский район – 705

— Суражский район – 593

— Злынковский район – 590

— Гордеевский район – 586

— Красногорский район – 497

— Севский район – 456

— Жирятинский район – 267

— Рогнединский район – 161 (+1)

— Иногородние – 101.

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