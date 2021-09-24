Новым заместителем брянского губернатора стала врач Ирина Агафонова

Фото: личная страница Ирины Агафоновой в соцсетях.

Новым заместителем губернатора Брянской области стала Ирина Агафонова. До этого она руководитела Брянской городской поликлиникой № 1. Информация о назначении появилась на официальном сайте правительства Брянской области. Ирина Агафонова пока будет работать с приставкой "врио". И отвечать за сферы социальной защиты, занятости населения, курировать работу ЗАГСов.

Ирина Витальевна на минувших выборах входила в тройку регионального списка партии "Единая Россия".

Ирина Агафонова родилась в Брянске, окончила Курский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Работала в Брянском областном кожвендиспансере, медсанчасти УВД по Брянской области, в Брянском диагностическом центре.